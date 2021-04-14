Таллин, , 14:19 — REGNUM В Ежегоднике Полиции безопасности Эстонии КаПо пристальное внимание уделено как образованию на русском языке в стране, так и его защитникам, которые приравнены к «агентам Кремля».

Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала «Столица» таллинской мэрии Алексадр Чаплыгин заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Если сохранение в Эстонии русского образования в интересах Кремля (по мнению КаПо — прим. ИА REGNUM), стоит ли это понимать так, что защитников русского образования у нас теперь приравняли к кремлёвским агентам?», — задался он вопросом.

По мнению Чаплыгина, такая позиция спецслужб Эстонии ставит под удар одну из влиятельных партий страны — Центристскую, которая входит в нынешнее правительство, а видные представители которой делали многое для сохранения русских школ на местном уровне.

«В таком случае, речь идёт обо всей Центристской партии во главе с мэром Таллина Михаилом Кылвартом. Кстати, он уже был в ежегоднике КаПо, и именно в связи с русскими школами», — напомнил публицист.

В целом комментируя Ежегодник КаПо, Александр Чаплыгин заметил: «Есть ощущение, что наша контрразведка лезет не в своё дело».

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) представила 12 апреля свой традиционный ежегодник, в котором по не меньшей традиции большая часть материалов посвящена якобы «российской угрозе». Уже первая глава сборника после вступления названа «Влияние Кремля в Эстонии». Всего «российской деятельности по подрыву эстонской государственности» прямо или косвенно посвящены 21 из 27 глав сборника.