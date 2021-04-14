Москва, , 14:21 — REGNUM Стоимость базовой комплектации модели MINI John Cooper Works в России составит 3 150 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

У российских дилеров новый автомобиль появится в мае 2021 года.

Под капотом новинки установлен модернизированный четырёхцилиндровый турбомотор с доработанной технологией MINI TwinPower Turbo и независимой системой охлаждения. Производительность силового агрегата составляет 306 «лошадей», а максимальный крутящий момент равен 450 Нм.

Мотор передаёт крутящий момент на все четыре колеса. В качестве трансмиссии выступает восьмискоростной «автомат» Steptronic Sport. До «сотни» автомобиль разгоняется за 5,1 секунды. Расход бензина в зависимости от режима езды варьируется от 7,3 до 6,9 л на 100 км.

Ранее компания MINI представила спецверсию своего трёхдверного хэтчбэка Cooper Piccadilly. Автомобиль будет продаваться в двух оттенках: British Racing Green IV и Solaris Orange. Внутри авто обшито тканью Carbon Black.

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