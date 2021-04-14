Рига, , 14:18 — REGNUM Рижский и Вентспилсский порты будут преобразованы в предприятия с государственным и муниципальным капиталом. Об этом сообщил МК-Латвия со ссылкой на решение правительства страны.

Соответствующее распоряжение передано в парламент Латвии Сейм на утверждение.

Сообщается, что после принятия закона о смене статуса портов специальные представители государства и местные самоуправления должны выработать сроки и принципы работы новых предприятий. На это выделяется срок в девять месяцев.

Согласно законопроекту, 80% акций портов перейдут государству: 40% — министерству сообщения, 20% — министерству финансов и 20% — министерству охраны среды и регионального развития. На долю местных самоуправлений предложено оставить 20% акций.

Частный бизнес сможет участвовать в деятельности портов через создаваемые советы по сотрудничеству с участием предприятий, которые пользуются портом.

Если смена статуса портов Риги и Вентспилса на государственный будет признана удачной, то до марта 2023 года правительство рассмотрит вопрос о создании аналогичной структуры в Лиепайской специальной экономической зоне (СЭЗ).