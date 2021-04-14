Ставрополь, , 14:14 — REGNUM В Ставропольском крае на скамье подсудимых окажется в скором времени студент Северо-Кавказского федерального университета Икболжон Ш. Его обвиняют в призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и вербовке в террористические организации.

Подозреваемый является гражданином Таджикистана. Разделяя радикальные взгляды в исламе, он в 2019—2020 годах размещал в социальных сетях видеофайлы, в которых оправдывается терроризм.

При этом обвиняемый выражал солидарность с террористами, воюющими в составе двух международных террористических организаций, сообщили в пресс-службе СК по СКФО. Кроме этого, студент-иностранец пытался склонять своих знакомых к участию в деятельности террористических организаций. В настоящее время дело передано для рассмотрения в суд.