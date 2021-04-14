Пенза, , 15:12 — REGNUM Сезон навигации для плавания на маломерных судах открывается в Пензенской области с 15 апреля. В связи с этим эксплуатация судов разрешается только после их регистрации в Госинспекции по маломерным судам, нанесения идентификационных номеров и технического освидетельствования. При этом необходимо соблюдать нормы и требования по пассажировместимости, грузоподъемности и предельной мощности двигателя.

Согласно законодательству, для управления маломерным судом водитель должен иметь соответствующее удостоверение, судовой билет маломерного судна или его заверенную копию, а также обязательно наличие спасательных жилетов. Выходить на воду в состоянии алкогольного, наркотического и токсического отравления запрещено.

Как сообщало ИА REGNUM, навигация по Москве-реке частично открылась раньше установленного срока. Речь идёт об участке Москвы-реки от моста Багратион до Южного речного вокзала. Навигация здесь открыта с 13 апреля, а не 24 апреля, как предполагалось ранее.

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