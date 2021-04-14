Ханты-Мансийск, , 14:14 — REGNUM В Югре нефтяная компания оштрафована на полмиллиона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Установлено, что ООО «КанБайкал» введены в эксплуатацию два опасных производственных объекта — нефтесборный коллектор и нефтегазопровод — для транспортировки газоводонефтяной эмульсии на Унтыгейском месторождении.

Однако отсутствовали разрешения на эксплуатацию объектов, как и обязательное страхование гражданской ответственности владельца, а также регистрация в реестре опасных производственных объектов.

ООО «КанБайкал» привлечено по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ («Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию») к штрафу на сумму 500 тыс рублей.

«В настоящее время юридическим лицом все нарушения устранены в полном объёме», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.