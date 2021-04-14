Москва, , 14:13 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил весенним обострением заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о смене руководства в партии, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

«Весеннее обострение, которое все каждый раз замечают у Жириновского, очевидно, вступило в активную фазу. Отсюда и не вполне адекватное высказывание в отношении руководства КПРФ», — отметил Зюганов.

Он посоветовал вождю ЛДПР все же больше думать, прежде чем говорить, и заниматься делами своей партии.

Одновременно Зюганов обратил внимание на то, что КПРФ — истинно народная партия, отстаивающая идеалы труда и социализма.

«Руководство КПРФ будет избрано на Съезде делегатами от региональных отделений тайным голосованием. В отличие от партии фюрерского типа, коей является ЛДПР, в КПРФ воля членов партии обязательна», — добавил депутат Госдумы.

Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский прогнозирует раскол на съезде КПРФ и скорую замену Геннадия Зюганова на Юрия Афонина.

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