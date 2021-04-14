Лондон, , 14:24 — REGNUM Только 30 человек будут присутствовать на церемонии похорон принца Филиппа, герцога Эдинбургского, супруга британской королевы Елизаветы II. Об этом говорится в сообщении Букингемского дворца.

Гроб с телом Филиппа провезут на автомобиле Land Rover, который он сам спроектировал. За гробом будут идти дети Филиппа и Елизаветы, их внуки, другие члены королевской семьи и сотрудники двора.

Шествие закончится у часовни святого Георгия, там пройдёт церковная служба. По всей стране в 15:00 по местному времени (17:00 мск) объявят минуту молчания.

Как сообщало ИА REGNUM, принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет.

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