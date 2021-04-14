Москва, , 14:13 — REGNUM Появление бюджетных правил (в разной форме) — это результат получения опыта, «сына ошибок трудных», множеством ресурсоэкспортирующих стран в последней четверти XX столетия. заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.

«Начиная с 1970-х годов, в периоды высоких нефтяных цен (а также других сырьевых товаров) многие, прежде всего, развивающиеся страны-экспортеры данных видов сырья влезали в большие долги в периоды сырьевых бумов.

Зачастую они переоценивали продолжительность и масштаб сырьевого бума, и в период низких цен на сырье они оказывались в тяжелой ситуации.

К началу XX столетия в макроэкономике сложился определенный консенсус, что таким странам необходимо накапливать «излишки» в периоды бумов, чтобы тратить их в периоды спадов. И это привело к появлению бюджетных правил практически во всех ресурсозависимых странах.

Важно отметить, что бюджетные правила в России, несмотря на все их несовершенства, играли важную роль в снижении неопределенности в периоды резких экономических кризисов 2008—2009 гг., в 2014 и 2020 годы.

В то же время мы видим, что практически все время после кризиса 2008−2009 гг. российская экономика растет очень медленно, со средними темпами менее 1% в год.

В этой связи давно и у многих возникает закономерный вопрос, нет ли вклада бюджетных правил в этот результат. И это очень непростой вопрос. Для развитых стран, имеющих возможность эмитировать резервные валюты, все гораздо проще.

В случае кризиса они могут быстро занимать огромные средства под очень низкий процент для бюджетной поддержки экономики. К сожалению, Россия не может себе такое позволить.

В то же время, как справедливо заметил министр экономического развития Максим Решетников, Минфин систематически занижает прогнозируемые не нефтегазовые доходы бюджета.

Проблема состоит в том, что Минфин имеет серьезные стимулы так делать, ведь его основная задача — наличие ресурсов для финансирования расходов бюджета. Минфин не отвечает за экономический рост.

Проблема расходования ресурсов государственного бюджета имеет одну важную схожесть с проблемой расходования ресурсов отдельным индивидом. И в том, и в другом случае существует некоторая (иногда высокая) неопределенность результата.

Но также, как и индивид. государство должно направлять часть ресурсов на рискованные, но перспективные проекты. Очень неразумно вечно сидеть на подушке безопасности, которая стала гипертрофированно большой, что не позволяет двигаться вперед», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджетное правило, действующее в России вот уже с 2017 года, нужно изменить с учетом кризисов. Такое предложение выдвинули эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).

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