Лос-Анджелес, США, , 14:11 — REGNUM В Сети появились первые кадры из телесериала «История Лизи», снятого по мотивам одноимённого романа Стивена Кинга. Их опубликовало издание Vanity Fair.

Режиссёром картины выступил Пабло Ларраин, а продюсером — Джей Джей Абрамс и его студия Bad Robot. Сценарий для всех восьми эпизодов шоу написал сам Стивен Кинг.

Премьера «Истории Лизи» ожидается 4 июня 2021 года. Сериал будет доступен на сервисе Apple TV+.

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