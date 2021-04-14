Севастополь, , 14:10 — REGNUM Шесть террористических актов предотвращено на территории Крымского полуострова за 2020 год. Данные привёл секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев 14 апреля на совещании в Севастополе.

«В прошлом году в Крыму предотвращено шесть терактов и десять преступлений террористической направленности, выявлено 23 преступления, связанных с экстремизмом», — заявил Патрушев.

Он также сообщил о попытках украинских спецслужб организовать теракты и диверсии на территории Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в Севастополе проходит совещание по вопросам национальной безопасности, касающимся территории Крыма.