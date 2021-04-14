Бекаси, Индонезия, , 14:10 — REGNUM Сильный дождь, ветер и град обрушились на город Бекаси в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

В региональном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявили, что в результате крупного града никто не пострадал.

До сих пор сообщений о поврежденных из-за града домах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, тектоническое землетрясение магнитудой 5,2 произошло в индонезийской провинции Северный Сулавеси.

Читайте ранее в этом сюжете: Тектоническое землетрясение произошло в Индонезии