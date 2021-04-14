Ярославль, 14 апреля, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В Ярославле на электротранспорт установят новые стационарные терминалы для оплаты проезда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

City-yaroslavl.ru Валидатор

При помощи таких устройств пассажиры сами смогут оплачивать проезд с помощью банковской или транспортной карт. Особенностью является то, что кондукторов в таких вагонах не будет. В каждом трамвае и троллейбусе будет установлено по три валидатора — в начале, середине и конце вагона. Правда пока высокие технологии не дошли до ярославцев.

«Сейчас планируется тестовый запуск на линию, ориентировочно на следующей неделе. Маршрут ещё не определён», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM исполняющий обязанности начальника управления информационной политики мэрии Дмитрий Батманов.

После установки валидаторы будут тестировать три дня. Если эффективность устройств будет доказана, то в мэрии обещают рассмотреть возможность установить терминалы оплаты на маршруты с большим трафиком.