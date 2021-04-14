Самара, 14 апреля 2021, 14:14 — REGNUM Бывшего сотрудника транспортной полиции обвинили в организации хищения железнодорожных рельсов в Самарской области. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
По версии следствия, осенью прошлого года фигуранты уголовного дела организовали хищение железнодорожных рельс на железнодорожных объектах на станции Кинель.
Следователи считают, что рельсы демонтировали, грузили в автотранспорт, сбывали в пунктах приема металлолома, а деньги делились между фигурантами уголовного дела.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.