Самара, , 14:14 — REGNUM Бывшего сотрудника транспортной полиции обвинили в организации хищения железнодорожных рельсов в Самарской области. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, осенью прошлого года фигуранты уголовного дела организовали хищение железнодорожных рельс на железнодорожных объектах на станции Кинель.

«В связи с занимаемой должностью на момент совершения преступления еще действующий сотрудник полиции обладал информацией об инфраструктуре Жигулевской дистанции пути и предоставлял своему соучастнику информацию о месте нахождения рельсов, времени совершения хищения и иную необходимую информацию», — сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи считают, что рельсы демонтировали, грузили в автотранспорт, сбывали в пунктах приема металлолома, а деньги делились между фигурантами уголовного дела.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«Также, в качестве обвиняемого по уголовному делу проходит ранее судимый, безработный житель Самары, который осуществлял кражи и реализовывал похищенное», — сообщает пресс-служба ведомства.

Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.