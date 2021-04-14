Лондон, , 14:07 — REGNUM Британский актёр Мэттью Льюис поделился историей одной из своих встреч с Аланом Рикманом во время съёмок фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 2». Об этом сообщило издание Insider.

Льюис рассказал, что он пришёл к Алану Рикману в его последний съёмочный день в «Дарах Смерти», чтобы поблагодарить за совместную работу. Тогда Рикман пригласил его в свой трейлер, заварил чай и дал несколько советов по построению актёрской карьеры.

Напомним, что Алан Рикман скончался в 2016 году в возрасте 69 лет. О работе с ним тепло отзывались и другие коллеги по съёмкам.

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