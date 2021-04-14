Москва, , 14:06 — REGNUM В весенний период обостряется целый ряд хронических заболеваний. Прежде всего, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

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Специалист подчеркнула, что в качестве профилактики следует попить минеральную воду и, в ряде случаев, специальные препараты, назначенные врачом.

«Прежде всего это иммунитет и поэтому надо держать свой желудочно-кишечный тракт в порядке. Весна, осень — лечить профилактически», — отметила терапевт в беседе со « Звездой ».

Кроме того в весенний период всегда обостряются аллергии. Причин может быть несколько: увеличение количества пыльцы в воздухе и появление в рационе некоторых продуктов питания.

Также весной повышаются риски для здоровья у категории пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врач подчеркнула, что все сосудистые проблемы зависят от внешнего давления и давления внутри человека, поэтому в связи с частыми переменами погоды у таких больных постоянно «скачет» давление.

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Домашние животные в период обострения также требуют особого внимания. Им нужно провести антипаразитарную терапию. Под наблюдением врача хозяева питомцев также могут пропить специальные лекарства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве специалисты зафиксировали высокий уровень аллергенов из-за повышенной концентрации пыльцевых зерен ольхи и орешника и появления первых зерен ивы.