Севастополь, , 14:06 — REGNUM Угроза террористических актов на территории Крымского полуострова в настоящее время сохраняется. Об этом 14 апреля в Севастополе заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам национальной безопасности.

В числе основных источников угрозы терактов в Крыму Патрушев назвал антироссийскую деятельности США, НАТО, а также Украины и ряда стран ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 апреля, в Севастополе проходит совещание по вопросам национальной безопасности, касающимся территории Крыма. В совещании участвуют полпред президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, а так же представители федеральных министерств и ведомств.