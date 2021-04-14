Львов, Украина, , 14:09 — REGNUM Советский актер Борис Мирус скончался во Львове в возрасте 92 лет. Об этом 14 апреля сообщается на официальной странице Национального украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой в соцсети Facebook.

«Наша гордость, наш вдохновитель, учитель и корифей. Всегда в хорошем настроении и с отличным чувством юмора. Человек с энергией и любовью к жизни <…> Спасибо за науку, добрые слова, величие и мастерство актерского таланта. Покойся с Богом, мастер сцены!», — говорится в сообщении.

При этом причина смерти актера не уточняется.

Отметим, Борис Мирус родился 19 августа 1928 года в селе Синяково Украинской ССР и окончил студию при Львовском украинском драматическом театре в 1948 году. В 1957 году стал одним из ведущих актеров театра имени Заньковецкой. Он известен по исполнению ролей в таких фильмах, как «Десятый шаг» (1967), «Семья Коцюбинских» (1970), «Провал операции «Большая Медведица» (1983). Более всего актер стал популярен после исполнения главной роли в фильме «Будни уголовного розыска» (1973).