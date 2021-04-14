Санкт-Петербург, , 17:16 — REGNUM В 2021 году в Санкт-Петербурге будут сданы в эксплуатацию несколько новых корпусов городских стационаров — в частности, НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, городской больницы Св. Георгия, детской больницы №2 Марии Магдалины. Об этом сообщил 14 апреля изданию «Петербургский дневник» вице-губернатор города Олег Эргашев.

По его словам, в сентябре достроят новый корпус детской больницы №2 Марии Магдалины — одного из ведущих детских городских стационаров. В ноябре будет сдан новый корпус НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. В декабре будет введен новый корпус-трансформер городской больницы Св. Георгия, который оснастят самым современным оборудованием.

«Уже заложили фундамент под новое здание Городской станции переливания крови на (улице) Олеко Дундича, начинаются проектные работы. Начинается подготовка к строительству нового корпуса первой детской больницы на Авангардной улице», — отметил Эргашев.

Также в настоящий момент прорабатывается вопрос создания южного отделения Клинической инфекционной больницы им. Боткина, предположительно, в Шушарах (Пушкинский район). «Старые корпуса инфекционной больницы на Миргородской улице, скорее всего, будут после реконструкции отданы также под медицинские учреждения», — уточнил вице-губернатор.

Также планируется построить многопрофильный медицинский центр с роддомом в Приморском районе. «Район крайне нуждается в таком учреждении, поэтому основные усилия будут направлены туда», — подытожил он.

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