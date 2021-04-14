Москва, , 14:04 — REGNUM Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 14 апреля объявил о старте международного трека конкурса «Лидеры России».

По его словам, победители направления смогут претендовать на российское гражданства в упрощенном режиме.

«Это не отменяет остальные призы, это добавочная вещь, потому что всё, что положено россиянам, побеждающим в этом конкурсе, — 1 млн рублей, наставники, возможность получить повышение квалификации и образование уровня MBA практически в любом лучше российском вузе — это сохраняется», — сказал он.

Как напомнил Сергей Кириенко, духовным лидером этого проекта является президент России Владимир Путин.

«Сама идея проекта «Россия — страна возможностей» впервые прозвучала в послании президента Федеральному собранию в 2018 году. Он там поставил задачу, что принципиальным условием развития Россия является возможность самореализации людей», — сказал он.

Сергей Кириенко привел слова российского лидера о том, что в России каждый человек талантлив, а государство ответственно за создание условий для его развития.

«Чем раньше человек сможет найти себя, реализовать свой талант, тем это важнее для его собственной жизни, но это на самом деле важнее и для страны», — подчеркнул замглавы администрации президента.

В общей сложности за три года в конкурсе приняли участие более 5 млн человек, и уже видна тенденция на то, что рекорды будут побиты, так как фиксируется большой объем заявок на новый проект «Большая перемена» для школьников. Куда с этого года включены не только старшие школьники, но и средние школьники с 5-го класса, указал Кириенко.

Регистрация участников на трек «Международный» открывается на сайте лидерыроссии. рф 14 апреля и продлится до 26 апреля 2021 года включительно. Участвовать в международном треке смогут лица в возрасте до 55 лет, не имеющие российского гражданства, с управленческим опытом не менее двух лет.

31 марта более 11 тысяч желающих отправили в первый день заявки на конкурс. Регистрация завершится 26 апреля. Дистанционные испытания начнутся в конце апреля и пройдут до середины июня 2021 года.