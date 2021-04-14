Москва, 14 апреля 2021, 14:04 — REGNUM Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 14 апреля объявил о старте международного трека конкурса «Лидеры России».
По его словам, победители направления смогут претендовать на российское гражданства в упрощенном режиме.
Как напомнил Сергей Кириенко, духовным лидером этого проекта является президент России Владимир Путин.
Сергей Кириенко привел слова российского лидера о том, что в России каждый человек талантлив, а государство ответственно за создание условий для его развития.
В общей сложности за три года в конкурсе приняли участие более 5 млн человек, и уже видна тенденция на то, что рекорды будут побиты, так как фиксируется большой объем заявок на новый проект «Большая перемена» для школьников. Куда с этого года включены не только старшие школьники, но и средние школьники с 5-го класса, указал Кириенко.
Регистрация участников на трек «Международный» открывается на сайте лидерыроссии. рф 14 апреля и продлится до 26 апреля 2021 года включительно. Участвовать в международном треке смогут лица в возрасте до 55 лет, не имеющие российского гражданства, с управленческим опытом не менее двух лет.
31 марта более 11 тысяч желающих отправили в первый день заявки на конкурс. Регистрация завершится 26 апреля. Дистанционные испытания начнутся в конце апреля и пройдут до середины июня 2021 года.