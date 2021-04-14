Ростов-на-Дону, , 14:02 — REGNUM В течение 2021 года в Ростовской области работы по благоустройству пройдут на территории 56 воинских захоронений. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено 96,6 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

В рамках проводимых работ будут высечены имена 1 470 погибших бойцов Красной армии, сражавшихся с гитлеровцами. Среди таких объектов — мемориал «Клятва» в станице Вешенской.

Всего на территории Ростовской области расположено 1 922 военно-мемориальных объекта и воинских захоронения. В 2020 году были благоустроены 177 объектов. На эти работы было направлено более 166 млн рублей.