Ташкент, , 14:01 — REGNUM В Узбекистане темпы вакцинации граждан от коронавирусной инфекции превысили 40 тыс. человек в день. Об этом 14 апреля сообщает Синьхуа со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава, подчеркивая, что на сегодняшний день общее количество принявших вакцину жителей Узбекистана достигло почти 257 тыс. человек.

В настоящее время, наряду с российской вакциной «Спутник V», в республике по программе COVAX получены около 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca и ZF-UZ-VAC2001. Сообщается, что в процессе массовой вакцинации населения на первом этапе планируется привить в общей сложности свыше 4,1 млн человек.