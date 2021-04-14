Москва, , 14:00 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, внесенный в Госдуму парламентариями от «Единой России», защищающий минимальный доход должников, а также наделяющий банки новыми полномочиями, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля. Одновременно депутаты отклонили альтернативную инициативу депутатов фракции «Справедливая Россия».

Судебный пристав Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

Списанию за долги не подлежат «продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении, в том числе на ежемесячный доход гражданина-должника в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации».

Инициатива предоставляет право гражданину РФ обратиться с заявлением в службу судебных приставов с просьбой ежемесячно сохранять на одном, указанном счету средства в объеме прожиточного минимума.

Сейчас нельзя списывать со счетов должников свыше 50% остатков средств.

«Законопроект направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Недопустимо за долги лишать человека средств к существованию», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Новые полномочия банков

Порядок, предлагаемый законопроектом, наделяет банки дополнительными полномочиями, например выяснением того, превышают ли доходы должника размер прожиточного минимума, в том числе с учетом возможных поступлений на счета в других банках, поступали ли иные денежные средства, в том числе наличные, должнику и так далее. Однако, отмечает комитет Госдумы по госстроительству, каких-либо четких механизмов для реализации этих полномочий банками и кредитными организациями законопроектом не предусмотрено.

Сейчас закон об исполнительном производстве предусматривает, что идентификацию денежных средств осуществляют лица, выплачивающие заработную плату или иные социальные платежи, а банки и иные кредитные организации лишь осуществляют их учет и отказывают в их взыскании по исполнительным документам.

Претензии и риски

Вместе с тем законопроект предлагается доработать ко второму чтению. Так, комитет Госдумы по госстроительству считает, что дополнение перечня платежей, на которые не распространяется иммунитет прожиточного минимума, платежами об уплате административного штрафа или судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, иным требованиям по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, а также об уплате задолженности, предусмотренной жилищным законодательством, законодательством Российской Федерации о водоснабжении, водоотведении, теплоснабжении, газоснабжении, об электроэнергетике, а также законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, требует дополнительного обсуждения с точки зрения обоснованной социальной значимости и необходимости такого расширения.

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