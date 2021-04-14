Красногорск, , 15:26 — REGNUM В Подмосковье будет проведен региональный эпизоотический мониторинг гриппа диких и синантропных птиц, а также птиц, содержащихся на птицефабриках, в личных подворьях и зоопарках. Об этом 14 апреля сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Указанные мероприятия будут проведены специалистами государственной ветеринарной службы регионального минздрава. Необходимость подобных исследований связана с опасностью заноса вируса гриппа и его распространением на территории Подмосковья, возникновением эпизоотий среди домашних птиц.

«В текущем году планируется провести исследования 1560 проб от дикой и синантропной птицы на данное заболевание», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

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