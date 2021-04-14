Екатеринбург, , 14:06 — REGNUM В ещё одном торговом центре Екатеринбурга появится возможность привиться от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

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Медики организуют временный пункт вакцинации в ТЦ «Парк Хаус» на Сулимова, 50. Поставить прививку там можно будет с 15 по 24 апреля с 10:00 до 21:00 (время местное).

Горожан просят иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 84,3 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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