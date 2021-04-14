Санкт-Петербург, , 14:33 — REGNUM Пункты забора биологического материала будут развернуты на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет со 2 по 5 июня. У всех участников мероприятия будут брать тест на коронавирус. Об этом 14 апреля изданию «Петербургский дневник» рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев.

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Как подчеркнул чиновник, все сотрудники тех предприятий, которые хотят работать на ПМЭФ — персонал гостиниц, транспорта, предприятий системы общепита — должны быть вакцинированы.

«Конечно, у нас вакцинация — дело добровольное, но у людей есть выбор: если хотят участвовать — надо вакцинироваться, это условие, связанное с нынешней эпидемической ситуацией. Ведь сотрудники, желающие работать, например, в системе образования или общественном питании обязаны иметь определенный набор прививок. Выбор есть: не хотите прививаться — можете и не участвовать», — сказал Олег Эргашев.

Кроме того он уточнил, что для гостей ПМЭФ будут развернуты пункты забора биологического материала, сотрудники Роспотребнадзора будут тестировать всех приезжающих на форум на наличие коронавируса.

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