Варшава, , 13:57 — REGNUM Разработчики из One More Level представили трейлер игры Ghostrunner с демонстрацией нового контента. Он был опубликован на YouTube-канале издательства 505 Games.

В последнем обновлении для Ghostrunner геймерам открылись два новых игровых режима и возможность приобрести DLC (загружаемый контент) под названием Metal Ox. В трейлере разработчики показали кадры с демонстрацией всех нововведений.

Напомним, что Ghostrunner — это экшен с видом от первого лица, разработанный польской студией One More Level. Проект получил положительные отзывы от геймеров и прессы за высокую динамику и сложные схватки, в которых и герой, и противники могут погибнуть с одного удара.

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