Брюссель, 14 апреля 2021, 13:57 — REGNUM Настало время отозвать из Афганистана военных США и стран НАТО. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил 14 апреля, прибыв в штаб-квартиру Североатлантического альянса на встречу с его генсеком Йенсом Столтенбергом.
Во второй половине дня в Брюсселе запланирована экстренная видеоконференция министров иностранных дел и министров обороны государств НАТО. Предполагается, что Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин расскажут о стратегии вывода военного контингента из Афганистана.
Ранее власти США обещали вывести войска из Афганистана к 1 мая, однако новая американская администрация не успевает этого сделать.
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