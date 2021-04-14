Брюссель, , 13:57 — REGNUM Настало время отозвать из Афганистана военных США и стран НАТО. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил 14 апреля, прибыв в штаб-квартиру Североатлантического альянса на встречу с его генсеком Йенсом Столтенбергом.

Энтони Блинкен «Мы с НАТО вместе вошли в Афганистан, теперь пришло время вернуть наши войска домой»

Во второй половине дня в Брюсселе запланирована экстренная видеоконференция министров иностранных дел и министров обороны государств НАТО. Предполагается, что Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин расскажут о стратегии вывода военного контингента из Афганистана.

Ранее власти США обещали вывести войска из Афганистана к 1 мая, однако новая американская администрация не успевает этого сделать.

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