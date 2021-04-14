Москва, , 13:57 — REGNUM Скорее всего, до конца 2021 года вариант развития событий — отключения от SWIFT — практически исключен, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Президент СЩА Джо Байден решил идти на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Не факт, что будет разрядка в отношениях, но переговоры, однозначно, займут длительное время. А пока они идут, резких шагов не будет.

Впрочем, Россия готова и к данному сценарию развития событий. У нас разработана своя платежная система, она уже готова и об этом говорили еще год назад, хотя о ней мало пока что известно, даже название не афишируется.

Думаю, ее не запускают потому, что мы продолжаем работать со SWIFT. К тому же на данный момент работает «старая» платежная система Банка России — ее никто не отменял.

Стоит ли опасаться отключения Visa и MasterCard, которые занимают 75% российского рынка? Об этом сейчас также говорят очень много.

Данный сценарий также, скорее всего, зрения исключен. Американцы не будут стрелять себе в ногу. Они не захотят терять деньги и репутацию. Если все же это произойдет, то в выигрыше российская карта «Мир».

Внутри России она уже занимает 25% рынка. «Мир» полностью может заместить внутреннее использование платежных карт для граждан. За рубежом ее принимают далеко не везде, однако, это однозначно вопрос времени.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в случае ее отключения от международной межбанковской системы SWIFT прибегнет к использованию альтернативных возможностей, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

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