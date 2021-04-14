Москва, , 13:56 — REGNUM Россиярассчитывает на активизацию военного сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом, по сообщению пресс-службы Минобороны РФ, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, открывая в качестве председателя заседание Военного комитета ОДКБ.

Герасимов выразил признательность участникам заседания за то, что несмотря на сохраняющуюся сложную эпидемиологическую обстановку, они прибыли в Москву.

«Рассчитываем, что это будет добрым знаком для активизации военного сотрудничества в рамках ОДКБ, а итоги заседания послужат дальнейшему углублению взаимодействия наших оборонных ведомств», — добавил начальник Генштаба ВС РФ.

Герасимов напомнил, что ситуация, связанная с масштабным распространением коронавирусной инфекции, не позволила Военному комитету собраться в 2020 году. Поэтому два заседания были проведены по видеоконференцсвязи. Перед началом заседания Военного комитета ОДКБ его участники осмотрели Главный храм Вооруженных СилРоссийской Федерации, музейный комплекс «Дорога памяти» и возложилицветы к монументу «Матерям победителей.