Бишкек, , 13:56 — REGNUM Объем внешнеторгового оборота Киргизии в январе — феврале 2021 года составил лишь $800 млн (61,7 млрд рублей). Об этом говорится в материалах национального статистического комитета.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года он снизился сразу на 18,3% или на $179,2 млн (13,8 млрд рублей)

При этом поставки киргизской продукции в другие страны сократился на 25,5%, а ввоз иностранных товаров уменьшился на 15%.

Также стало известно о том, что за два первых месяца нынешнего года Киргизия наторговала с другими государствами-членами Евразийского экономического союза только на $393 млн (30,3 млрд рублей).

В сравнении с январем — февралем прошлого года этот показатель снизился на 12,9% или на $58,2 млн (около 4,5 млрд рублей).

При этом экспорт в страны ЕАЭС сократился на 17,1%, а импорт — на 11,6%.