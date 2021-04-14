Бишкек, , 13:54 — REGNUM Вторым подозреваемым по делу о госизмене, задержанным 13 апреля в Бишкеке, стал глава казахской диаспоры в республике Марат Токтоучиков — об этом ИА REGNUM сообщили источники в силовых структурах Киргизии.

Накануне, 13 апреля, сотрудники ГКНБ задержали по подозрению в госизмене двух человек, имя первого задержанного — Марата Казакпаева — СМИ назвали сразу, второе имя спецслужбы не указывали, упоминая лишь инициалы «М. Т.»

Представители ГКНБ утверждают, что у них есть неопровержимые доказательства причастности отдельных граждан к госизмене. Сами улики спецслужбы не предъявляли — уголовное дело засекречено, суд, вероятно, будет закрытым.

Марат Токтоучиков не был особо активен в публичной сфере. В октябре 2017 года, во время кризиса в отношениях Киргизии и Казахстана, Токтоучиков выступил с призывом к спокойствию.

«Испокон веков наши народы жили бок о бок в мире и согласии. У нас одна история, вместе мы переживали все тяготы, войны, помогая друг другу. Наши предки оставили нам братские и родственные отношения между кыргызами и казахами. Уникальные отношения между нашими народами надо сохранить и развивать далее … Связана и наша экономика: у нас общие железные дороги, автомобильные пути, которые кормят малый и средний бизнес. Вливаются огромные инвестиции со стороны Казахстана, открыты десятки крупных бюджетообразующих предприятий за счет прямых инвестиций Казахстана. Выделяются гранты, строятся школы».

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