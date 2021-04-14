Махачкала, , 13:53 — REGNUM В Дагестане уличены в мошенничестве шестеро жителей города Махачкала. Предоставив в отделение Пенсионного фонда фальшивые документа, они в течение нескольких лет получали доплату к пенсии за то, что якобы работали на заводе с вредными условиями производства.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщили 14 апреля в пресс-службе СКР по региону. Как установлено, в 2018 году шестеро граждан незаконно получили и представили в местное отделение ПФ архивные справки, что якобы имеют стаж работы на вредном производстве в течение нескольких лет.

По этим липовым документам были оформлены доплаты в сумме от 90 тыс. до 160 тыс. рублей каждому. В настоящее время уже обеспечен возврат этой суммы в счет погашения ущерба.

Следствие проверяет также должностных лиц архивного подразделения и отделения Пенсионного фонда, предоставивших справки и оформивших документы на пенсию.