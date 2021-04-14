Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM Всех ветеранов, которые захотят лично присутствовать на параде Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 9 мая, вакцинируют от коронавируса. Об этом 14 апреля изданию «Петербургский дневник» рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев.

Ветераны на военном параде в День Победы (фото 2019 года) Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как подчеркнул чиновник, он поставил задачу привить от коронавируса всех ветеранов, пожелавших участвовать в параде или смотреть его на трибунах.

«На сегодняшний день из 208 ветеранов, пожелавших принять участие в параде, привиты 109 человек, у 46 есть антитела после болезни, у 44 человек есть медотводы, еще девять должны провакцинироваться в ближайшее время. Из 143 ветеранов, участвующих в параде на ретромобилях, привиты также примерно половина», — отметил Эргашев.

Как сообщало ИА REGNUM, Для всех участников парада в честь Дня Победы в Петербурге — как военных, так и гражданских лиц, — обязательным условием станет отрицательный тест на коронавирус. Такое требование выдвинуло Управление Роспотребнадзора по Санкт‑Петербургу.

Что касается шествия «Бессмертного полка» 9 мая, то Смольный будет рекомендовать всем его участникам сделать прививки.

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