Сеул, , 13:58 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) призвал правительство Южной Кореи принять меры, чтобы не допустить резкого увеличения госдолга в связи с сокращением численности населения и продолжающегося старения общества. Об этом сообщает The Korea Economic Daily со ссылкой на представителя МВФ в Южной Корее Адреаса Бауэра.

По его словам, Южная Корея может справиться с увеличением государственного долга, вызванным повышением расходов на борьбу с пандемией коронавируса, однако местные власти должны тщательно прорабатывать планы расходов, чтобы предотвратить резкое увеличение задолженностей на фоне быстрого сокращения численности населения.

Андреас Бауэр также выразил уверенность в прочности южнокорейской экономики, указав на крепкую промышленность и ресурсы квалифицированной рабочей силы. Одновременно он отметил, что рост медицинских расходов, связанных со старением, не может не беспокоить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по прогнозам экспертом МВФ, к 2026 году отношение государственного долга Южной Кореи к ВВП может составить 69,7%.

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