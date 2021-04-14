Воронеж, , 13:51 — REGNUM Уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием возбуждено СУ УМВД России по городу Воронежу в отношении директора одной из управляющих компаний города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как предварительно установлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Воронежу, директор УК заключил с поставщиком коммунальных услуг договор на услуги по отпуску тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение. Деньги на оплату услуг в УК исправно поступали, однако отправлять поставщику их не спешили. В итоге с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года руководитель УК не перечислил более 3 млн 700 тысяч рублей в ресурсоснабжающую организацию, и распорядился деньгами не по целевому назначению.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.