Самара, , 14:38 — REGNUM Лесной фонд Самарской области пополнят свыше пяти миллионов саженцев. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что в регионе работают 17 питомников. В текущем году по области в рамках реализации областного проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» запланированы работы по восстановлению лесов на общей площади 720 га. Питомники уже вырастили посадочный материал в количестве 5,18 млн штук.

Отмечается, что восстанавливать леса планируют в 16 лесничествах. Помимо этого, саженцы сосны, березы, дуба и клена будут высаживаться в рамках акции «Сад памяти» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.