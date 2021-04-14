Таллин, , 13:51 — REGNUM С 1 июля будет отменено освобождение от налога с оборота посылок, заказанных за пределами Европейского союза. Об этом сообщил Налогово-таможенный департамент Эстонии EMTA. На практике это решение означает, что посылки из-за пределов ЕС теперь придется декларировать и уплачивать с них НСО в размере 20%.

До их пор такое требование предъявлялось лишь к посылкам стоимостью свыше 22 евро. Отправленные в качестве подарка посылки от одного частного лица другому стоимостью до 45 евро налогом с оборота по-прежнему не облагаются.

В ведомстве не скрывают, что нововведение Брюсселя относится в первую очередь к посылкам товаров из Китая. В качестве примера приведен следующий случай: «Eсли вы заказываете в AliExpress товар стоимостью 5 евро, посылку следует задекларировать и уплатить налог с оборота 20% (т. е. 1 евро)».

Эстонский департамент адаптировал свои инфосистемы под новые требования таким образом, чтобы и после вступления в силу изменения частные лица могли быстро декларировать товары.

«Следует учесть, что переходного периода у данного изменения нет, и в том случае, если товар будет импортирован в Эстонию после 1 июля, хотя его заказали до этой даты, его нужно будет задекларировать и уплатить налог с оборота», — пояснила менеджер услуги таможенного отдела департамента Каари Лайневоол.