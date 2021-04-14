Ереван, , 13:52 — REGNUM Армения готова к возобновлению конструктивных переговоров для того, чтобы окончательным образом разрешить конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом 14 апреля заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время выступления в армянском парламенте.

«Мы в этом вопросе имеем максимально конструктивный подход для полного возобновления переговорного процесса и для реального, окончательного решения вопроса (конфликта в Нагорном Карабахе)», — сказал он.

Также Пашинян добавил, что Ереван готов вести такой разговор и рассчитывает на то, что минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будет способствовать своей активностью в данном вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который закреплен десятками договоров.