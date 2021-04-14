Мадрид, , 13:50 — REGNUM Многопользовательская игра TemTem получила масштабное обновление под названием Cipanku Island. Трейлер с демонстрацией нового контента был опубликован на YouTube-канале Humble Games.

В обновлении геймеров ждёт новый остров со множеством испытаний и опасностей. Помимо этого, в игре появятся цифровые темтемы и особые мифические подземелья.

Напомним, TemTem — это многопользовательская ролевая игра, в которой геймеры должны изучать, приручать и тренировать фантастических существ темтемов. Она является аналогом игр серии Pokemon, доступным на PC.

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