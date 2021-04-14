Москва, , 13:51 — REGNUM Популярный блогер Николай Соболев дал комментарий по поводу романа его бывшей девушки Полины Чистяковой со стендап-комиком Данилой Поперечным. Интервью с блогером было опубликовано на YouYube-канале Саши Спилберг.

Соболев признался, что был удивлён новости об отношениях его экс-возлюбленной со стендап-комиком. «Я офигел, когда увидел их подкаст… Полина и Поперечный — вау!» — рассказывает о своих эмоциях блогер, уточняя, что именно он когда-то познакомил Чистякову с Поперечным.

Также Соболев поделился, что это уже второй подобный случай. Так, его бывшая девушка Яна Ханикерян начала встречаться с блогером Артёмом Тарасовым, которых Соболев познакомил друг с другом.

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