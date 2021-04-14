Пекин, , 13:48 — REGNUM В Пекине прошел прием, посвященный пятой годовщине международного сотрудничества в бассейне реки Меконг (кит. — Ланьцанцзян); китайская сторона намерена и дальше вместе с заинтересованными странами региона продолжать развитие взаимодействия. Об этом 14 апреля сообщает Синьхуа, ссылаясь на соответствующее заявление главы МИД КНР Ван И, принявшего участие в мероприятии.

Руководитель китайской дипломатии указал, что выработанный за пятилетие механизм совместного решение проблем, составляющих взаимный интерес, принес ощутимую пользу всем шести странам-участницам проектов регионального сотрудничества. В частности, поставив во главу угла прагматическое взаимодействие, удалось привлечь ресурсы всех сторон, что послужило их интересам, а также делу укрепления мира и стабильности в регионе.

Дальнейшее развития связей, по словам министра, укладывается в новую парадигму взаимодействия, которую Пекин разрабатывает в общих интересах. От имени партнеров Китая по взаимодействию в бассейне Ланьцанцзян-Меконг посол Мьянмы в КНР Мио Тан Пе отметил важность продолжения тесного двустороннего и многостороннего сотрудничества, которое приносит благо народам всех участвующих в нем стран.