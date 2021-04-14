Пенза, , 13:59 — REGNUM В Пензенской области подрядные организации приступили к работам по благоустройству и проведению ямочного ремонта горячим асфальтом на автодорогах регионального и межмуниципального значения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Асфальтобетонные заводы запустили, как только погодные условия позволили начать восстанавливать дорожное полотно. На сегодняшний день ямочный ремонт выполнен на площади более 11 тыс. кв. метров. До конца мая предстоит отремонтировать картами 70 км автодорог регионального значения области.

Также ведется восстановление барьерных ограждений, поврежденных в зимний период, окрашивают остановочные павильоны и благоустраивают территорию.

Подрядчикам поручено до 1 мая нанести горизонтальную разметку на автомобильных трассах регионального и межмуниципального значения области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани с приходом тепла также приступили к ямочному ремонту улиц. Из муниципального бюджета на эти цели в 2021 году выделяется 93 млн рублей. Всего запланировали устранить ямы на площади более 45 тыс. кв. метров.

Читайте также: На ямочный ремонт дорог в Казани выделят 93 млн рублей

Читайте также: На ремонт дорог в Пензенской области выделят более 1,6 млрд рублей