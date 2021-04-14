Москва, , 13:49 — REGNUM В первом квартале 2021 года средняя премия по ОСАГО для легковых машин в целом по России составила 5474 рубля. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

В РСА отметили, что средняя премия за отчётный период нынешнего года в России находится на одном уровне со средней премией за аналогичный период прошлого года, несмотря на значительный рост цен на запчасти.

В Москве средняя премия по ОСАГО уменьшилась на 5%, до 7855 рублей, а в Санкт-Петербурге на 1,1%, до 7359 рублей.

«Мы видим, что если в течение всего 2020 года средняя цена ОСАГО падала главным образом в регионах, а в Москве и Санкт-Петербурге, как городах с более высоким средним доходом населения, оставалась неизменной, то теперь ситуация начала меняться», — прокомментировал цифры глава Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Он добавил, что рост стоимости запасных частей для автомобилей «давит» на ценообразование в ОСАГО.

Напомним, по данным российских страховых компаний, самыми угоняемыми марками машин в России в феврале нынешнего года стали Hyundai, KIA и Toyota.

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