Наро-Фоминск, Московская область, , 15:09 — REGNUM В Подмосковье к началу учебного года в Наро-Фоминске начнет работу новая школа. Об этом 14 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

Учебное заведение откроется на улице Калинина, оно будет рассчитано на 825 мест. Его готовность на данный момент составляет 70%. Помимо учебных классов в образовательной организации разместят лаборатории и мастерские для практических занятий, а также два спортивных и актовых зала, библиотеку с медиатекой, столовую, административные кабинеты и вспомогательные помещения. Кабинеты для начальной школы будут расположены в отдельном блоке.

«Строительно-монтажные работы ведутся с опережением графика, задействовано около 150 человек. Готовность объекта составляет 70%. Сейчас строители проводят фасадные работы и внутреннюю отделку помещений, ведется монтаж наружных, внутренних инженерных систем, в том числе электроснабжения, отопления, слаботочных сетей, монтаж вентиляции», — заявил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

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