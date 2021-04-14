Сан-Матео, США, , 13:44 — REGNUM Состоялся релиз первого крупного обновления прошивки для игровой консоли PlayStation 5. Об этом 14 апреля сообщает «Игромания».

Обновление весит 902 МБ. В нём появятся: настраиваемая библиотека игр, масштабирование экрана, возможность переносить игры на внешнее хранилище и др.

Напомним, PlayStation 5 — это консоль нового поколения от компании Sony. Она поступила в продажу в ноябре 2020 года.

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