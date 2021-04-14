Санкт-Петербург, , 14:13 — REGNUM Третья волна коронавирусной инфекции может накрыть Санкт-Петербург к концу апреля, если темпы вакцинации не увеличатся. По словам вице-губернатора Олега Эргашева, город на Неве отстаёт от Европы по развитию заболеваемости примерно на месяц. Об этом чиновник сообщил изданию «Петербургский дневник» 14 апреля.

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По словам Эргашева, если смотреть, как складывается ситуация в других странах, в том числе Европе, где идет третья волна из-за несформированного популяционного иммунитета, то в Петербурге очередной рост заболеваемости может наступить к концу апреля.

«Мы примерно на месяц отстаём. Поэтому я и призываю успеть создать иммунную прослойку. Я предполагаю, что приход третьей волны теоретически возможен уже в конце апреля, поэтому мы так настаиваем на массовой вакцинации уже сейчас», — отметим Эргашев.

Чиновник также указал, что проект по вакцинации не может быть бесконечным, поэтому необходимо, чтобы к середине лета петербуржцы уже имели коллективный иммунитет.

«Это очень важно. И тогда прекратится цепочка репликации вируса, мы избежим третьей волны», — резюмировал он.

Напомним, 13 апреля в Петербурге зафиксировано 712 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это больше, чем сутками ранее. Всего с начала пандемии выявлен 404 501 случай заражения. Количество привитых хотя бы первым компонентам вакцины приближается к отметке в 500 тыс. человек.

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