Москва, , 13:43 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России выступила с инициативой замедления повышения пенсионного возраста на срок до трех месяцев за один календарный год. Об этом говорится в проекте постановления Генерального совета ФНПР.

«Руководству ФНПР, общероссийским (межрегиональным) профсоюзам при проведении переговоров с правительством Российской Федерации настаивать на необходимости совершенствования социально-экономической политики Российской Федерации с включением в нее следующих мероприятий: замедление повышения пенсионного возраста для всех категорий граждан до трех месяцев за один календарный год», — говорится в проекте постановления.

Помимо этого, представители профсоюзов также предлагают обеспечить индексацию пенсий пенсионерам, которые работают.