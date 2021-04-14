Москва, 14 апреля 2021, 13:43 — REGNUM В среду, 14 апреля в Конгресс-центре Центра международной торговли состоялась торжественная церемония открытия очного этапа «Конкурса политологов». В ближайшие три дня участников ждет полуфинал и финал, а 17 апреля будут объявлены победители конкурса.
В церемонии приняли участиеначальник Управления Президента по обеспечению деятельности Государственного совета РФ Александр Харичев, управляющий партнер «ЭКОПСИ Консалтинг», член Экспертного совета Конкурса Павел Безручко и руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, член Экспертного совета Конкурса Екатерина Соколова.
Александр Харичев акцентировал внимание на процессах обновления, которые все активнее происходят в российской политической системе. Они открывают самое широкое пространство для самореализации успешных участников «Конкурса политологов», знания и навыки которых будут востребованы не только непосредственно в политических коммуникациях, но и в реализации социальных инициатив.
Павел Безручко указал, что методическая база Конкурса, основанная в том числе на наработках флагманского кадрового проекта «Лидеры России», позволила обеспечить точную оценку и объективный отбор участников на дистанционном этапе.
По мнению Екатерины Соколовой, высокая активность участия в Конкурсе специалистов политических профессий из всех регионов страны сама по себе является важным маркером успеха проекта как средства развития системы политических коммуникаций в России.
Очный этап Конкурса состоит из трех частей: контрольного тестирования, которое все участники прошли накануне, полуфинала (14 и 15 апреля) и финала (16 апреля).
Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров уточнил, что торжественная церемония награждения победителей состоится в субботу, 17 апреля.
Напомним, что «Конкурс политологов» стартовал 12 января. На этапе регистрации поступило 8 111 заявок на участие от специалистов со всей страны. По итогам дистанционного отбора и контрольного тестирования участие в полуфинале принимают 277 человек. Победители Конкурса получат персонального наставника и право на участие в образовательной программе и стажировке.