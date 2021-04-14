Москва, , 13:43 — REGNUM В среду, 14 апреля в Конгресс-центре Центра международной торговли состоялась торжественная церемония открытия очного этапа «Конкурса политологов». В ближайшие три дня участников ждет полуфинал и финал, а 17 апреля будут объявлены победители конкурса.

В церемонии приняли участиеначальник Управления Президента по обеспечению деятельности Государственного совета РФ Александр Харичев, управляющий партнер «ЭКОПСИ Консалтинг», член Экспертного совета Конкурса Павел Безручко и руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, член Экспертного совета Конкурса Екатерина Соколова.

Александр Харичев акцентировал внимание на процессах обновления, которые все активнее происходят в российской политической системе. Они открывают самое широкое пространство для самореализации успешных участников «Конкурса политологов», знания и навыки которых будут востребованы не только непосредственно в политических коммуникациях, но и в реализации социальных инициатив.

«Больше чем в половине регионов появились новые молодые энергичные губернаторы, создаются новые политические партии, расширяется система политического представительства, Госсовет приобрел новые функции. И во всех этих звеньях необходимы и эксперты, и аналитики, и консультанты. При этом запущено множество социальных проектов, в том числе под эгидой государства: «Комфортная городская среда», «Города трудовой доблести». В регионах реализуются проекты в рамках народного бюджетирования. Все они также требуют аналитического сопровождения и эффективного менеджмента. Поэтому, когда мы говорим о «Конкурсе политологов», мы подразумеваем, что хотели бы увидеть действительно интересные новые идеи, новые подходы и в политической, и в социальной сферах», — подчеркнул Александр Харичев.

Павел Безручко указал, что методическая база Конкурса, основанная в том числе на наработках флагманского кадрового проекта «Лидеры России», позволила обеспечить точную оценку и объективный отбор участников на дистанционном этапе.

«Сегодня мы видим, что полуфиналистами стали люди, обладающие одновременно и хорошим уровнем профессиональных знаний, и успешным опытом практической работы. В ходе очного этапа их деятельность также будет оцениваться экспертами Конкурса, а за прозрачностью и справедливостью всех процедур следит Экспертный совет, в состав которого вошли самые известные теоретики и практики политической науки», — отметил Павел Безручко.

По мнению Екатерины Соколовой, высокая активность участия в Конкурсе специалистов политических профессий из всех регионов страны сама по себе является важным маркером успеха проекта как средства развития системы политических коммуникаций в России.

«Политическая сфера привлекает только самых неравнодушных, желающих менять мир вокруг себя — тех, кто смотрит дальше и видит глубже, кто задумывается о причинах, движущих силах, стратегиях и перспективах. И меня очень порадовало, что у нас нашлось столько людей, готовых развиваться в этом направлении, служить общественному благу. Это значит, что политика у нас есть, что она интересна как призвание и профессия», — подчеркнула Екатерина Соколова.

Очный этап Конкурса состоит из трех частей: контрольного тестирования, которое все участники прошли накануне, полуфинала (14 и 15 апреля) и финала (16 апреля).

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров уточнил, что торжественная церемония награждения победителей состоится в субботу, 17 апреля.

«Не сомневаюсь, что абсолютное большинство присутствующих здесь сможет уже в избирательных кампаниях нынешнего года реализовать себя, показать с самой лучшей стороны, сделать свой успех частью общего успеха всей российской политологии и политической практики», — резюмировал Алексей Комиссаров.

Напомним, что «Конкурс политологов» стартовал 12 января. На этапе регистрации поступило 8 111 заявок на участие от специалистов со всей страны. По итогам дистанционного отбора и контрольного тестирования участие в полуфинале принимают 277 человек. Победители Конкурса получат персонального наставника и право на участие в образовательной программе и стажировке.