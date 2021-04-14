Москва, , 13:42 — REGNUM Действующее в России бюджетное правило, являющееся, по своей сути, способом «улавливания», как можно большей доли нефтегазовой ренты, играло и продолжает играть важнейшую роль в экономике нашей страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Несомненно, положительное влияние на развитие нашего государства, данного инструмента перераспределения сверхдоходов, прежде всего, сточки зрения концентрации финансовых ресурсов и создание основы устойчивости всей хозяйственной структуры.

Однако при очевидных достоинствах бюджетного правила, методика реализации заложенных в нем принципов, всегда вызывала вопросы.

Так, расчет величин отчислений в бюджет в данный момент строится на базе ретроспективного анализа (ранее это осуществлялось на основе экспертных мнений), что постоянно приводит к запаздыванию оценок и снижает фискальную эффективность метода.

В тоже время, подход к использованию накопленных средств, всегда носил крайне консервативный характер, что привело к омертвлению потенциального инвестиционного ресурса.

Если, в условиях бурного роста, этот подход вполне оправдан, т.к. препятствует перегреву экономики и раскручиванию инфляционной спирали, то в ситуации экономического кризиса, инвестиционного голода и нарастания социальных проблем, омертвление значительной части бюджетных средств в стабилизационном фонде государства, представляется, экономическим абсурдом.

Уверенное движение нашей страны по пути преодоления последствий пандемии, должно быть подкреплено переходом к устойчивому экономическому росту и восстановлением доходов населения.

Это, в свою очередь, требует максимально эффективного использования накопленных страной ресурсов, что требует снятия противоестественных, в период преодоления кризисных явлений, ограничений на использование ФНБ.

Разблокированные средства, ни в коем случае не должны пойти для покупки ценных бумаг или кредитования иностранных государств. Смысл имеют только инвестиции в реальный сектор экономики по приоритетным направлениям развития, а также социальная поддержка населения.

Здоровый экономический принцип, заложенный в бюджетном правиле, предполагает, реализацию прав всего общества на доходы, получаемые добывающими компаниями от эксплуатации природных ресурсов государства.

В этом смысле, давно назрел вопрос о распространении данной методики на сверхдоходы в других секторах добывающей промышленности, с целью эффективного централизованного перераспределения ресурсов.

Бюджетное правило доказало обоснованность своего существования, что подтверждает, в том числе, и опыт других сырьевых стран (Норвегия, государства Персидского залива).

Однако эффективная реализация, заложенных в данной методике принципов требует кардинальной реформы, направленной на придание им большей гибкости, как в плане изъятия сверхдоходов, так и последующего использования накопленных средств.

Это необходимо для того, чтобы в период экономического роста стабфонд служил средством накопления и сдерживания, а в период кризиса — инвестиционным инструментом стимулирования экономики и основой поддержания социальной стабильности в обществе», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты ВШЭ предложили подумать об изменении бюджетного правила с прицелом на увеличение расходов в России в трудные времена.

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